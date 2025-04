Yasmín Esquivel Mossa, candidata en las elecciones del Poder Judicial 2025 se deslinda de demanda contra Enrique Graue, ex rector de la UNAM, por supuesto plagio de tesis, con Azucena Uresti.

Tras la demanda de Martha Rodríguez Ortíz, asesora de tesis de Yasmín Esquivel a Enrique Graue, ex rector de la UNAM y Fernando Macedo Chagolla, ex director de la FES Aragón, la hoy candidata al Poder Judicial asegura que no conoce las denuncias.

Por lo que se deslinda de la petición de los 15,000,000 de pesos como reparación por “daño moral” en este caso.

Ante la pregunta sobre su opinión del pago por “daño moral” que exigió Martha Rodríguez Ortíz, asesora de tesis de Yasmín Esquivel, la candidata y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asegura que no conoce las denuncias contra Enrique Graue, ex rector de la UNAM y Fernando Macedo Chagolla, ex director de la FES Aragón.

Asimismo asegura que son totalmente ajenas a ella ni que ha tenido algo que ver con los expedientes, incluso porque lleva un año sin hablar con la maestra Martha Rodríguez Ortíz y desconoce cuál es su estrategia de su defensa legal.

“La Maestra presenta sus denuncias al señor Graue, al señor Macedo son totalmente ajenas a mí. No tengo nada que ver con esos expedientes. No conozco las denuncias, no conozco la resolución. Tampoco la estrategia de los abogados de la maestra” Yasmín Esquivel Mossa

“Yo hice lo que tenía que hacer”: Yasmín Esquivel Mossa se deslinda de demanda contra Enrique Graue, ex rector de la UNAM, por supuesto plagio de tesis, con Azucena Uresti

Al recordar el contexto de esta demanda por “daño moral”, Yasmín Esquivel Mossa asegura que hizo “lo que tenía que hacer” en defensa de sus derechos cuando se le acusó del plagio de su tesis, y asegura que este asunto que cerró hace más de un año para ella ya está “completamente cerrado”.

“Ganamos los derechos de autor, se determinó que yo soy la autora de la tesis, que ganamos todas las pruebas que encontraron se determinó que la universidad no tiene facultades para poder violentarme algún derecho y el asunto quedó concluido de manera permanente” Yasmín Esquivel Mossa

Además aunque se deslindó de la demanda de su asesora de tesis, afirmó que la maestra Martha Rodríguez Ortíz tiene el derecho como cualquier otro mexicano a un juicio imparcial.

Mientras que Yasmín Esquivel Mossa descartó denunciar a Ulises Baez por el plagio de tesis.