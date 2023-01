Por el plagio que cometió la ministra Yasmín Esquivel, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitir una resolución sobre la posible cancelación de su título universitario.

Luego de que se comprobó que Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), plagió su tesis de licenciatura para obtener su título en la UNAM, AMLO se pronunció sobre el caso.

El mandatario solicitó al rector de la UNAM, Enrique Graue, no evadir su responsabilidad y que la universidad emita una resolución sobre la cancelación o suspensión del título de la ministra.

Ello luego de que la universidad señaló que no tiene la autoridad para retirar el título del grado de Licenciada en Derecho a Esquivel Mossa, por lo que solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizar ese procedimiento.

En la conferencia mañanera de hoy 16 de enero, AMLO señaló que darían detalles sobre la situación del título de la ministra Yasmín Esquivel.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Adán Augusto López, informó que el 12 de enero la SEP recibió un oficio en donde la UNAM solicitó que la Dirección General de Profesiones cancele el título de la ministra.

Sin embargo, la SEP retornará la responsabilidad a la universidad, ya que según explicaron, ni la Secretaría ni la Dirección General de Profesiones tienen la facultad para cancelar ningún título.

En su caso, se indicó que se puede cancelar el registro de un título pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la UNAM.

Por ello, se solicitará al rector de la UNAM, Enrique Graue, que no evada su responsabilidad y que el Consejo y Tribunal universitario emitan una resolución.

“Se le pedirá a la UNAM, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución”

Tras asegurar que corresponde a la UNAM decidir de manera interna si existe evidencia suficiente para cancelar el título a Yasmín Esquivel, AMLO solicitó que se presente una denuncia.

El presidente dijo que para poder anular la licenciatura en Derecho de la ministra, la universidad deberá presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Posterior a ello, mencionó, se podrá obtener un mandato judicial para que se anule el título profesional de Yamín Esquivel.

AMLO negó que se haya reunido con la ministra yadmín Esquivel y su esposo, José María Riobóo, la noche del pasado jueves 12 de enero en Palacio Nacional.

Y es que trascendió en diversos medios de información que la tercia se habría reunido para fijar el futuro político de la ministra, en caso de su eventual renuncia a la SCJN.

Sin embargo, esta mañana AMLO afirmó que los medios mienten y no saben el contexto de las situaciones cuando publican, pues él no se ha reunido ni con Yasmín Esquivel, ni con su esposo.

“Están tan desesperados que inventan, mienten como respira, yo no me he reunido con la Licenciada Yasmin ni con su esposo, el ingeniero Riobóo”

AMLO