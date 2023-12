En vísperas de las próximas fiestas del 24 y 25 de diciembre, la precandidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se adelantó y envió un mensaje de Navidad para sus simpatizantes y a quienes todavía no la conocen.

A través de un video compartido en sus cuentas de redes sociales, Xóchitl Gálvez mandó un abrazo y deseó una feliz navidad para todos sus simpatizantes “y a los que no me conocen todavía también”.

En el video donde se le ve armando su “arbolito” de Navidad en compañía de su familia, la precandidata presidencial expresó que a pesar de los “tiempos tan difíciles que vivimos”, deseó que cada una de las casas se llene de alegría, que en cada mesa nunca falte comida y que los corazones latan de felicidad.

Para finalizar su video de tan sólo 30 segundos, Gálvez Ruiz pidió celebrar que en el 2024 “viene lo mejor”.

“Feliz Navidad, quiero enviarles un abrazo enorme a todos: a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene, viene lo mejor”

Xóchitl Gálvez