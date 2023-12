Xóchitl Gálvez, precandidata única de Fuerza y Amor por México, aseguró que su estrategia de seguridad será diferente a la del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y criticó el plan de “abrazos, no balazos” que implementó la administración actual.

En entrevista para Ciro por la Mañana, la precandidata a la presidencia en las elecciones 2024, aseguró que ella va por aplicar la ley a los delincuentes.

Asimismo, Xóchitl Gálvez, quien incluyó a sus hijos en su equipo de campaña, dijo que no es posible que se pasara de una guerra a los abrazos y resaltó que ya tiene pensada su propia estrategia de seguridad.

Xóchitl Gálvez aseguró que el gobierno de AMLO ya se dio por vencido en materia de seguridad y aseveró que no se puede aceptar que la delincuencia organizada “ya nos venció”.

Por ello, resaltó que trabaja en su propia estrategia de seguridad de la mano de expertos y aseguró que algo que no va a haber para los delincuentes es abrazos.

Asimismo, Xóchitl Gálvez reiteró que ella no dará abrazos peros sí va a aplicar la ley a quienes cometan ilícitos en el país.

“No nos podemos dar por vencidos, no podemos aceptar que ya nos venció la delincuencia organizada…abrazos no va a haber, yo no voy a dar abrazos a los delincuentes, no puede pasar que pasamos de la guerra a los abrazos. No les voy a dar abrazos, les voy a aplicar la ley”

Xóchitl Gálvez