Xóchitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México rumbo a las elecciones 2024, afirmó que sí ha vetado a tres impresentables de los partidos que conforman su alianza, a fin de mostrar que sí tiene poder de decisión en su campaña.

No obstante, Xóchitl Gálvez, no quiso decir los nombres de esas tres personas porque dijo se metería en problemas y abundó que los partidos de PAN, PRI y PRD, tienen, en términos generales, el control de sus candidaturas.

La aspirante presidencial aclaró que cuenta con el respaldo de ciudadanos, así como de las organizaciones políticas.

“Ellos deciden en sus consejos internos quiénes son sus candidatos. Sí he vetado dos, tres nombres que me han parecido absolutamente impasables. (¿Podemos saber quiénes son?) no Carlos, me vas a meter en broncas”

Xóchitl Gálvez. Precandidata de oposición