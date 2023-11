La aspirante presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez se registró oficialmente ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con esto terminó con una racha oscura que mantuvo el partido por 94 años.

En un hecho sin precedentes, la representante del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) se convirtió en la primer mujer que participará en las elecciones 2024 por el partido tricolor.

Pero no sólo eso, ya que también es la primera vez que lanzan a la contienda a una figura política que no salió de las filas del PRI, partido que fue fundado en 1929.

Y es que el PRI atravesó su más grande crisis luego de la salida de cientos de militantes, quienes no simpatizaban con el dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez fue respaldada por los militantes del PRI desde la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el jueves 9 de noviembre durante el evento de su registro oficial como precandidata.

Además, la abanderada Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024, recibió un cálido recibimiento y el respaldo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito Moreno.

En medio de aplausos y gritos de “presidenta, presidenta”, Alito Moreno Cárdenas aseguró que Xóchitl Gálvez es una mujer íntegra, honesta y comprometida.

“En el partido (PRI) le queremos reiterar a esa mujer, a Xóchitl Gálvez, no sólo nuestro reconocimiento, sino la gran alegría que genera en el priismo para que construya el Frente Amplio por México y para que sin duda, sea la próxima presidenta de la República”, celebró Alito Moreno.

Sandra Cuevas no se rinde con Adrián Rubalcava y hasta presume anillo de compromiso: “No le he dado el sí”

“Es una mujer (Xóchitl Gálvez) que no se echa para atrás, es una mujer que no se dobla (…) va con todo y contra todo lo que quiere hacer este gobierno, no nos van a doblar y les vamos a ganar”.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI