El todavía ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que Xóchitl Gálvez está “muy enojada” por su incorporación al equipo de Claudia Sheinbaum.

Esto luego de que Arturo Zaldívar compartiera que presentó su renuncia a su cargo como ministro al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que debe ser ratificada por la Cámara de Senadores.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar dijo que los reclamos desde redes sociales de Xóchitl Gálvez se deben a que está “muy enojada porque va a perder” las elecciones 2024.

Arturo Zaldívar dijo que es “normal” que Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México, esté enojada y preocupada por su salida de la SCJN y adhesión al equipo de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, aseveró que “no vale la pena” responder a los ataques de alguien que “lo único que hace es sacar dichos ocurrentes”.

Además, Arturo Zaldívar afirmó que Xóchitl Gálvez esta preocupada porque el aún ministro esté con Claudia Sheinbaum en un equipo que considera, es más sólido que el de la futura candidata de la oposición.

“Es normal, debe de estar muy preocupada y muy enojada. Yo lo entiendo así, así hay que tomarlo…la verdad no vale la pena una persona que lo único que hace es sacar dichos ocurrentes…entiendo que no le guste que yo esté y entiendo que le preocupe que yo esté con Claudia, entonces no me merece ningún comentario”

Arturo Zaldívar