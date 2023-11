Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), tiene su propia teoría sobre el apoyo de Arturo Zaldívar a Claudia Sheinbaum.

La teoría de la senadora del PAN se da luego de que ayer, 7 de noviembre, Arturo Zaldívar enviara al presidente AMLO su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y horas más tarde de hacer pública su renuncia, Arturo Zaldívar se reunió con Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena.

La reunión con Claudia Sheinbaum se dio en el marco de que el ministro explicó en su carta de renuncia que quería separarse de su cargo para contribuir desde otros espacios a la transformación del país.

Claudia Sheinbaum reconoció que en su reunión acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación, pues Arturo Zaldívar se sumó al proyecto presidencial de la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

“Me sumo con una mujer que admiro, en la que confío, a la que tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México”.

Arturo Zaldívar