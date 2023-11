Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), casi quemó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno o Alito Moreno, durante su respuesta a una polémica pregunta.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México visitó Sonora como parte de sus actividades por su quinto informe de gobierno como senadora, desde donde dijo contar con disposición para escuchar a la ciudadanía:

“Aprovecho para decirles a aquellos ciudadanos que quieren participar que levanten la mano. Aquí vamos a abrir la puerta, así como los partidos me abrieron la puerta a una servidora, hay la disposición de abrir la puerta a ciudadanos, nada más que necesitamos saber quién quiere, porque de repente, pues decimos es que abran la puerta”

“Bueno, yo levanté la mano, yo no milito en un partido político y no era la favorita de los partidos. Y miren, en un proceso interesante logré posicionarme y estar aquí”, dijo la aspirante del Frente Amplio por México en Sonora.

No obstante, Xóchitl Gálvez también le lanzó un mensaje a las dirigencias del PRI, PAN y PRD respecto a la selección de aspirantes que se sumarán en las elecciones 2024; “no es tiempo de cuotas, ni cuates”, dijo la virtual candidata de la oposición.

Estoy sugiriendo, yo se los he sugerido a ellos, ellos se van a reunir en su momento, pero lo que me han dicho ellos es que quieren ganar y si quieren ganar, tenemos que mandar a gente competitiva, hoy no es tiempo de poner a mis cuates también, ni cuotas, ni cuates”

Xóchitl Gálvez