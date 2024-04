Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia, habló sobre su hermana encarcelada por secuestro durante su conferencia en el ITAM y esto fue lo que dijo.

Este 2 de abril, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, asistió al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para dar una conferencia a alumnos en el marco de su campaña presidencial para las elecciones 2024.

Sin embargo, algunos de los alumnos del ITAM no estuvieron de acuerdo con la visita de Xóchitl Gálvez por lo que quisieron encabezar una protesta; no obstante, señalaron que no los dejaron pasar a la conferencia.

A pesar de esto, Xóchitl Gálvez rindió su ponencia y desplegó sus propuestas para las elecciones 2024 sobre varios temas de los que fue cuestionada.

Xóchitl Gálvez habla sobre su hermana encarcelada por secuestro durante conferencia en el ITAM

Uno de los temas de los que Xóchitl Gálvez habló fue la prisión preventiva en México, tema que aprovechó para mencionar el caso de su hermana encarcelada por secuestro, Jaqueline Malinali Gálvez, quien fue detenida hace 12 años.

Al respecto, Xóchitl Gálvez se dijo en contra de la prisión preventiva como medida cautelar, pues dijo que su hermana lleva 12 años presa y aunque no ha recibido una sentencia, continúa privada de su libertad.

De igual manera Xóchitl Gálvez aseguró que no sabe si su hermana es culpable o inocente, pero le cree a ella cuando dice que no tiene responsabilidad ya que es parte de su familia.

A pesar de eso, la candidata a la presidencia por parte de la oposición sentenció que sólo el juez podrá determinar si es culpable o no, y en caso de serlo, “lo va a pagar”.

“Mi hermana tiene 12 años (presa) y no tiene sentencia. No sé si es culpable o si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable, y si es culpable, lo va a pagar, de eso tengan la certeza”. Xóchitl Gálvez

"Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable", señaló la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, @XochitlGalvez, al compartir desde el ITAM la situación de su hermana que se encuentra en prisión.

El caso de Jaqueline Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez detenida por secuestro

En 2012, la hermana de Xóchitl Gálvez fue detenida al señalada de ser presunta integrante de una banda dedicada al secuestro tanto en la CDMX como en el Estado de México.

A 12 años del hecho, Jaqueline Malinali Gálvez continúa recluída en el penal de Santa Martha Acatitla y es fecha en la que la hermana de Xóchitl Gálvez no ha recibido sentencia.

Hermana de Xóchitl Gálvez, Jacqueline Malinalli (Notimex)

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el PAN-PRI-PRD, sigue en desventaja en las encuestas rumbo a las elecciones 2024.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx publicada el pasado 1 de abril, a un mes del inicio de las campañas presidenciales, los candidatos obtuvieron la siguiente intención de voto:

Claudia Sheinbaum de Morena, PT y PVEM: 57.1 %

Xóchitl Gálvez de PRI, PAN y PRD: 23.7 %

Jorge Álvarez Máynez de MC: 4.4%

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.