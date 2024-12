La ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, estuvo presente en la Feria Internacional del Libro (FIL) en donde aprovechó para tirarle a Claudia Sheinbaum y su histórico logro.

Esto durante su participación en el panel “Mujeres al mando”, celebrado como parte de las actividades que se llevan a cabo en la FIL de Guadalajara.

Asimismo, Xóchitl Gálvez también se refirió a todas las mujeres legisladoras, a quienes envió un mensaje con miras a la discusión del presupuesto federal para 2025.

Xóchitl Gálvez lanza señalamientos a Claudia Sheinbaum en su participación en la FIL

Dentro de su participación en el panel “Mujeres al mando” en la FIL de Guadalajara, Xóchitl Gálvez no dudó en aprovechar la oportunidad y hablar de Claudia Sheinbaum.

En principio la ex candidata presidencial del PAN, PRI y PRD manifestó que es un logró importante que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se haya convertido en presidenta de nuestro país, pero apuntó que ello no es garantía de diversos factores.

Y es que Xóchitl Gálvez aseveró que el hecho de que Sheinbaum sea mujer no es de manera automática un signo de que sea demócrata, autónoma o una persona con sororidad .

Esto debido a las veces en que acusó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ejercer un supuesto control sobre las decisiones de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Gálvez señaló que desea que la presidenta nacional haga un buen papel en beneficio de México, fortaleciendo su propia toma de decisiones.

Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Xóchitl Gálvez pide a mujeres legisladores unirse para cuestionar las decisiones de sus partidos

En relaciones a las mujeres con poder en México, Xóchitl Gálvez no se olvidó de las legisladoras, a quienes les envió una petición especial previo a que lleven a cabo la discusión del Presupuesto de Egresos 2025.

La ex candidata presidencial las invitó a cuestionar a sus dirigentes de partido, luego de asegurar que el proyecto de presupuesto para el próximo año no incluye una visión en materia de género.

Esto pues cuestionó que el proyecto no haya destinado fondos necesarios para garantizar la operatividad del Sistema Nacional de Cuidados y del Centro de Identificación Humana.

Xóchitl Gálvez añadió que con dichas acciones no se tiene en mente a todas aquellas mujeres que trabajan, cuidan y de aquellas a las que su familia aun continúa buscando.

Por tal motivo la ex candidata del PAN, PRI y PRD invitó a Claudia Sheinbaum a sumarse a esta lucha, pues apuntó que hasta el momento el acceso a la justicia no es para todas las mujeres.