José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tundió a Xóchitl Gálvez por continuar hablando sobre irregularidades en la llamada ‘casa gris’ de Houston.

Desde redes sociales, López Beltrán recordó que el caso de “la famosa ‘casa gris’” ya fue aclarado “hasta el cansancio” y la acusó de acoso por el contrato de arrendamiento.

Esto luego de que la excandidata insistiera en mencionar el tema de la casa en la que vivió en Houston como ejemplo del porque “Morena quiere desaparecer” al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

José Ramón López Beltrán respondió a Xóchitl Gálvez sobre las continuas acusaciones sobre la “casa gris” en la que vivió junto con su familia en Houston Texas, en Estados Unidos.

El hijo del expresidente afirmó que se ha aclarado hasta el cansancio con investigaciones, no sólo en México, sino en Estados Unidos el tema del arrendamiento de la casa en Houston; “pero parece que no importa cuántas pruebas te pongan frente a ti, sigues con tus historias de telenovela”.

Además, aseguró que las afirmaciones de la excandidata presidencial son falsas y la acusó de obsesionarse con la casa donde vivió.

Por otra parte, reiteró que el INAI no estuvo relacionado con la investigación sobre la “casa gris” y resaltó que si este instituto desaparece, no tendrá que ver con las supuestas irregularidades del gobierno anterior, sino por su efectividad y costo para los ciudadano

“Por cierto, el INAI no tuvo absolutamente nada que ver con las mentiras que inventaron en torno a esa casa. Si ese instituto llega a desaparecer, será por razones muy distintas, relacionadas con su efectividad y su costo para los ciudadanos, no por fantasías conspirativas como las que repites. Así que mejor no mezcles temas ni fabriques historias. Lo único que logras con esto es demostrar que tu discurso está más basado en ataques personales que en datos reales o propuestas útiles para el país”

José Ramón López Beltrán