Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial del PAN y PRI, desmintió al periodista Pedro Ferriz de Con, quien aseguró tener pruebas de un supuesto fraude en las elecciones México 2024, pero la ex candidata señaló el pequeño número de actas que recopiló el comunciador.

Durante una emisión de Atypical TeVe publicada ayer 1 de diciembre en YouTube, Xóchitl Gálvez respondió ante las declaraciones de Pedro Ferriz de Con, quien le pidió “no estorbar” ante un recuento de votos de las elecciones México 2024, en las cuales resultó electa Claudia Sheinbaum con casi 36 millones de votos.

La solicitud de Pedro Ferriz de Con se dio durante otra emisión de Atypical TeVe, en septiembre de 2024. Sin embargo, apenas el 21 de noviembre, el periodista consideró la posibilidad de que Xóchitl Gálvez esté “protegiendo a otros que se benefician con este fraude”, según afirmó.

“La decisión de no confrontar que has tomado puede ser que en realidad estés protegiendo a otros que se benefician con este fraude. Pienso que se te olvida que lo que estamos haciendo es tratar de buscar justicia de manera digna y pacífica, para que en el 2027 no haya otro fraude igual, en el 2030 no haya otro fraude igual, en el 2033, en el 2035 y así en los próximos años”

Pedro Ferriz de Con