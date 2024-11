A 5 meses de su derrota en las elecciones presidenciales de 2024 frente a Claudia Sheinbaum, la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, adelantó que posiblemente creará un nuevo partido político de oposición.

En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, la ex candidata presidencial habló sobre la creación de un nuevo partido que “rinda cuentas y que esté cerca de la gente”.

En cuanto a la conformación del mismo, Xóchitl Gálvez destacó que su partido no estará compuesto por viejos rostros de la política, pues será un partido “donde no sean los mismos transas de siempre”.

Xóchitl Gálvez descarta inclusión del PAN y PRI en su nuevo partido político de oposición

Al ser cuestionada por el conductor Manuel López San Martín sobre su futuro político, Xóchitl Gálvez confirmó que existe la posibilidad de crear un partido político compuesto por ciudadanos.

En ese sentido, la ex candidata presidencial dejó en claro que no planea incluir a militantes del Partido Acción Nacional (PAN) ni del Partido Revolucionario Institucional (PRI): “un grupo de ciudadanos distintos, no los del PAN, no del PRI”, apuntó.

Xóchitl Gálvez precisó que el nuevo partido político de oposición estará más cerca de la gente, priorizando la honradez y la rendición de cuentas.

“Con un mecanismo totalmente distinto, o sea, que rinda cuentas, que realmente esté cerca de la gente, que no sean los mismos transas” Xóchitl Gálvez

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, para ingresar a su nuevo partido político se deberá contar con derecho de admisión, a fin de evitar que personajes como Alejandro Murat, Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, reingresen a la política.

No obstante, la ex candidata presidencial abundó que no rompió las relaciones con la coalición que la acompañó en su candidatura: “No salí peleada ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD. Los respeto”.

Con este panorama, Gálvez dejó abierta la posibilidad de dialogar con otras organizaciones para definir la mejor estrategia y hacer un partido político diferente.

Xóchitl Gálvez es sancionada por decirle narcocandidata a Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Xóchitl Gálvez reconoce su derrota en las elecciones 2024: “Hay quien cree que ganamos”

Sobre los resultados en las elecciones presidenciales 2024, la ex candidata Xóchitl Gálvez reveló que la coalición del PRI, PAN y PRD, sólo logró tener representantes en el 40 por ciento de las casillas.

Xóchitl Gálvez recordó que algunos de sus simpatizantes la reprocharon por no haber defendido el triunfo: “Hay quien cree que ganamos, pero con esa muestra, es imposible decir que ganamos”.

De igual forma, comentó que nunca tuvo acceso a las actas electorales ante la falta de representantes, por lo que no había forma de impugnar los resultados en las casillas que sí tenían representantes de partidos políticos de la coalición Morena, PT y PVEM.

“Entonces, si un partido político ya no es capaz de tener esa estructura electoral, pues quiere decir que algo está mal”, reconoció la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez.