El Frente Cívico Nacional (FCN) buscará a Xóchitl Gálvez para formar parte del nuevo partido político que pretende ser la oposición frente a Morena; “hay que apostar por la mayor unidad posible”, dijo el vocero de dicha organización.

El sábado 23 de noviembre se llevó a cabo el “Segundo Encuentro Nacional Ciudadano”, en el cual el el FCN (también conocido como la Marea Rosa), encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, anunció sus intenciones de registrarse como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese marco, en entrevista para Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva, Amado Avendaño, vocero del FCN, adelantó que conversará con Xóchitl Gálvez sobre sus mutuas intenciones de formar un nuevo partido político; esto de cara a las elecciones intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030.

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

El Frente Cívico Nacional abrió la posibilidad de sumar a Xóchitl Gálvez a la organización que busca ser el nuevo partido de oposición en México. En ese sentido, su vocero, Amado Avendaño, explicó que habrá mesas de diálogo con distintos actores políticos.

Cuestionado por Ciro Gómez Leyva en su programa de Grupo Fórmula, el vocero del Frente Cívico Nacional dijo que en la concentración del sábado 23 de noviembre se consultó la posibilidad de sumar esfuerzos con otras organizaciones que buscan ser partidos; “la gente dijo que sí”, afirmó.

Cabe recordar que el FCN estableció el 20 de enero de 2025 como la fecha de registro con el objetivo de competir en las elecciones intermedias de 2027, razón por la nueva organización política busca afiliar a 520 mil simpatizantes.

En ese sentido, el pasado 23 de noviembre, el vocero del Frente Cívico Nacional abrió la posibilidad de dialogar con los otros partidos de oposición en México: PRI, PAN y Movimiento Ciudadano; esto al señalar a Morena como su “enemigo”:

“Nosotros no vamos a ser sectarios de entrada. También queremos tener un diálogo con los partidos que ya están, con la oposición. No nos gusta todo lo que hacen, pero tenemos un enemigo muy fuerte enfrente (Morena), por lo tanto no hay que confundirnos de adversarios”

Amado Avendaño