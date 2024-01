Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, está furiosa con el acuerdo del PRI y el PAN en Coahuila porque dice que Morena ya tiene con qué tirarle.

La precandidata presidencial de la oposición dio una entrevista a Joaquín López-Dóriga, en la que abordó la polémica del PRI y el PAN en Coahuila sobre el penoso acuerdo que expuso Marko Cortés, líder panista.

Cabe recordar que tras una pelea entre el PRI y el PAN con Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, porque éste no respetó el acuerdo pactado, Marko Cortés publicó dicho trato para evidenciar lo acordado.

Sin embargo, Marko Cortés no pensó en lo que se le vendría encima a la alianza del PRI y el PAN, ya que dicho acuerdo negociaba diversos cargos públicos para el proceso electoral 2023 y 2024.

Con lo que sólo exhibió la corrupción de la oposición, que fue acreedora de diversas críticas e incluso Morena ya interpuso una denuncia por el pacto ilegal en Coahuila.

Xóchitl Gálvez reprueba acuerdo del PRI y PAN en Coahuila: “Es inaceptable”

En ese contexto, Xóchitl Gálvez se pronunció por el acuerdo del PRI y el PAN en Coahuila del que dijo que era inaceptable: “Jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice”, fueron sus palabras.

De igual manera señaló que los cargos públicos deben asignarse por la capacidad y talento de las personas, más no por dedazo político.

Aseguró que su lucha ha sido combatir la corrupción, por lo que se deslindó del acuerdo pactado previo a las elecciones de 2023, ya que aclaró que cuando esto ocurrió ella aún no era la precandidata de la oposición.

“Mi lucha ha sido combatir la corrupción. Yo no tengo nada qué ver en lo que ahí pasó, ni estaba yo como precandidata. Para mí es inaceptable el contenido”. Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez y Marko Cortés, presidente nacional del PAN (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Xóchitl Gálvez dice que acuerdo del PRI y PAN en Coahuila será usado por Morena para tirarle

Luego de que Xóchitl Gálvez reprobó el acuerdo del PRI y PAN en Coahuila, la precandidata presidencial aprovechó para decir que si gana las elecciones 2024, con ella no pasarán estas situaciones.

“Me apena que pasen estas cosas pero conmigo van a dejar de pasar, se los digo sinceramente”. Xóchitl Gálvez

Al ser cuestionada sobre si el acuerdo del PRI y el PAN afectaría su campaña presidencial, Xóchitl Gálvez confirmó que Morena lo usaría en su contra para tirarle y afectarla.

No obstante, ella confía en que la gente que la apoya sabe que no haría algo así y también aseguró que los partidos de la oposición no le han pedido nada a cambio.

“Obviamente Morena va a tratar de meterme en el mismo saco de hacer este tipo de acuerdos, pero la gente que me conoce sabe que es absolutamente falso. A mí los partidos no me han pedido absolutamente nada a cambio. En ningún momento se me ha condicionado”. Xóchitl Gálvez

"Es inaceptable", sentencia @XochitlGalvez sobre acuerdo PAN-PRI en Coahuila; "me apena que pasen estas cosas, pero conmigo van a dejar de pasar. Obviamente Morena va a meterme en el mismo saco(...) sí me enc4bron3", asegura #LópezDóriga pic.twitter.com/zVoct0tYE2 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 11, 2024

¿Cómo va Xóchitl Gálvez como precandidata presidencial para las elecciones 2024?

La encuesta MetricsMx publicada en SDPnoticias el pasado 8 de diciembre, no favorece a Xóchitl Gálvez como precandidata presidencial para las elecciones 2024.

De acuerdo con los resultados, la intención de voto de la ciudadanía fue la siguiente:

Claudia Sheinbaum: 57.5 por ciento

Xóchitl Gálvez: 17.9 por ciento

17.9 por ciento Movimiento Ciudadano: 8 por ciento