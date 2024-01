Un video captó el momento en que Xóchitl Gálvez, precandidata a la Presidencia de la República por la coalición PAN, PRI y PRD, no entendió la pregunta de un reportero y le pidió ayuda al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien le sopló mal la respuesta.

Xóchitl Gálvez ofreció una conferencia de prensa en Sinaloa, en la cual calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el “jefe de campaña” de Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de la República por Morena.

Antes de su falta de comprensión sobre a una pregunta, la aspirante en las elecciones 2024 recordó la frase “cállate chachalaca”, la cual utilizó AMLO siendo candidato a la presidencia en 2006.

Dicha declaración fue dirigida a la administración panista de Vicente Fox, pues el expresidente intervino en las elecciones de 2006, como documentó Luis Mandoki en “Fraude: México 2006″.

El documental aseguró que el Gobierno de Vicente Fox gastó cerca de 160 millones de dólares en publicidad oficial durante el proceso, los cuales beneficiaron a la campaña de Felipe Calderón.

“Fraude: México 2006″ recuperó una declaración de Vicente Fox en medio de este proceso electoral:

Xóchitl Gálvez, quien no consideró estos datos, ofreció su versión de los hechos:

Xóchitl Gálvez tuvo que solicitar la ayuda de Marko Cortés para responder una pregunta durante una conferencia de prensa en Sinaloa, pues no supo qué significa el concepto de poderes fácticos.

“¿Cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país?”, preguntó Luis Nájera de Ríodoce, un medio local de Sinaloa, pero Xóchitl Gálvez no supo que responder.

La precandidata volteó a su derecha para pedirle apoyo a Marko Cortés, quien le sopló una respuesta, pero de cualquier forma Xóchitl Gálvez evidenció su desconocimiento en el tema.

De acuerdo con la Real Academia Española, un poder de facto es:

Momentos después de errar, la precandidata amplió su declaración:

“A mí me parece que es momento de retomar el control, el Gobierno tiene que dedicarse a gobernar, tiene que dedicarse a poner orden. Contaba yo que en el evento anterior, que estuve en Texcapilla, a donde abandonaron a los productores, hable con ellos personalmente y me contaron cómo tenían que pagarle a la delincuencia un peso por metro cuadrado de siembra; 10 mil pesos por hectárea. La verdad es que hay regiones del país donde este Gobierno no está, no gobierna”

Xóchitl Gálvez