Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México en las elecciones 2024, afirmó que no tiene miedo y que por el contrario se siente como pez en el agua en Chiapas porque es un estado que conoce.

Así lo dijo durante la campaña que este 23 de abril que realiza por ese estado y luego de los retenes que se encontró su contrincante Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia.

Cabe recordar que esos retenes en los que los ciudadanos han pedido seguridad han causado la desconfianza de Morena y del presidente André sManuel López Obrador (AMLO), quien en la mañanera de hoy 23 de abril ha sostenido que se trató de un montaje de LatinUs.

Xóchitl Gálvez dijo desde Tapachula que no se había incrementado su seguridad, pues después acudirá a Huixtla y Tonalá en este mismo día.

“Yo no he notado ningún reforzamiento, no sé si cuando subamos a la sierra vaya a pasar algo distinto, pero aquí en Tapacuhula, no. No (temo por mi seguridad). Me siento como pez en el agua en Chiapas, porque esta región la conozco, trabajé mucho aquí en el Soconusco, no solo como funcionaria federal...”

Xóchitl Gálvez. Candidata PAN, PRI, PRD