Durante un acto de campaña que sostuvo este 13 de marzo en la ciudad de Tijuana, Xóchitl Gálvez aseguró que no le tiene miedo ni a Donald Trump ni a Joe Biden.

Así lo afirmó la candidata presidencial de la oposición en las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez, al sostener que no le preocupa quien gane las elecciones en Estados Unidos.

Lo anterior debido a que aseveró que cuenta con la capacidad de lidiar ya sea con Donald Trump o con Joe Biden, toda vez que no le tiene miedo a ninguno de los 2.

Durante un foro sobre migración como parte de su gira en Tijuana rumbo a las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez dijo que no le tiene miedo ni a Donald Trump ni a Joe Biden.

En el evento denominado “Frontera de Siglo XXI: Seguridad y Desarrollo” durante su campaña, habló de temas como la migración y las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Ante ello, Xóchitl Gálvez afirmó que no le genera ningún tipo de preocupación los resultados de las elecciones en Estados Unidos, pues dijo que puede lidiar con quien sea.

Al aseverar que no le tiene miedo ni a Donald Trump ni a Joe Biden, sostuvo que también cuenta con la capacidad de establecer una relación franca, directa y clara.

Incluso, la candidata a la presidencia en las elecciones 2024 declaró que a diferencia de lo ocurrido con el presidente AMLO, ella no va a ceder a ninguna presión arancelaria.

En el mismo sentido, se dijo confiada en que no aceptará que el presidente de Estados Unidos imponga medidas violatorias de los derechos humanos de los migrantes.

“México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí con el que me pongan, habrá una relación franca, directa y clara.

(No vamos a aceptar) sus amenazas de aranceles (...) No vamos a aceptar que nos impongan una agenda que viole derechos humanos”

Xóchitl Gálvez