Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, desmintió al ministro en retiro Arturo Zaldívar por una supuesta alianza con Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

“No me imagino a ese hombre con poder, si así amenaza a Norma Piña, no me lo quiero imaginar”, aseguró Xóchitl Gálvez hoy 17 de abril debido a una investigación en contra del ministro en retiro de la SCJN.

En el contexto de las elecciones 2024, el 12 de abril, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó iniciar una investigación en contra de Arturo Zaldívar por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.

Expresamente, en el expediente de investigación J/108/2024, a Arturo Zaldívar se le acusa de:

“Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros” Expediente

En ese sentido, ayer 16 de abril, el exministro Arturo Zaldívar anunció en conferencia de prensa una denuncia en contra de Norma Piña ante la ante la Fiscalía General de la República (FGR) así como la solicitud de un juicio político.

“Por la probable comisión del delito en contra de administración de justicia, porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo (...) Ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política Arturo Zaldívar

En la misma conferencia, Arturo Zaldívar señaló complicidad entre Norma Piña y Xóchitl Gálvez:

“Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN (Xóchitl Gálvez), tengo información de que la gente cercana a esta campaña está muy cercana a Norma Piña” Arturo Zaldívar

Xóchitl Gálvez responde a Arturo Zaldívar: “Nunca me he reunido con Norma Piña, eso es falso”

Xóchitl Gálvez respondió a las afirmaciones de Arturo Zaldívar, en ese sentido, negó haberse puesto en contacto con la ministra presidenta Norma Piña para llevar a cabo la denuncia en contra del ministro en retiro de la SCJN.

En primera instancia, esto fue lo que dijo Xóchitl Gálvez en entrevista con las periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula:

“No me imagino a ese hombre con poder, si así amenaza a Norma Piña, no me lo quiero imaginar (...) Él quería estar dos años más en la SCJN, a mí me consta (...) Lo que quieren es desviar la atención de lo real (denunciándome), por qué no denuncian a Claudia... ella tenía varias propiedades y ahora ya no aparecen" Xóchitl Gálvez

En sentido, manifestó puntualmente que nunca se reunió con Norma Piña y desestimó las investigaciones en su contra

“Nunca me he reunido con Norma Piña, eso es falso... atacar como se hace a la presidenta de la SCJN, cuándo Zaldívar se tendría que poner a disposición de las autoridades" Xóchitl Gálvez

“Mi equipo no se ha reunido con Norma Piña... pobre gente que se cruce con él (Zaldívar) que hombre tan iracundo, no me lo imagino de ministro de la SCJN”, declaró la candidata de oposición.

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024?

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El posicionamiento de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con más de 40 puntos de ventaja respecto a la candidata de PAN, PRI y PRD.

