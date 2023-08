La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, adelantó que de ser nombrada coordinadora buscará a Movimiento Ciudadano para que se integre a la alianza.

Ello luego de que desde hace meses las dirigencias de la alianza Va por México han buscado al partido naranja para que se sume a ellos y vayan juntos como oposición a Morena en las elecciones 2024.

No obstante, desde la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano se han negado a sumarse al proyecto tripartidista que contiende contra el partido en el poder, lo que inclusive ha causado fracturas dentro de su militancia.

Actualmente, Xóchitl Gálvez espera que se decida quién será la coordinadora del Frente Amplio por México, pues solo quedan Beatriz Paredes y ella como finalistas del proceso de la oposición.

Xóchitl Gálvez compartió que le gustaría que Movimiento Ciudadano se sume al PRI, PAN y PRD, y sea el cuarto partido dentro de la alianza Va por México.

La senadora del PAN expuso que quiere al partido dentro del Frente Amplio por México, e inclusive señaló que hace algunos días le cuestionaron si con un video en sus redes sociales le hacía “un guiño” a Movimiento Ciudadano.

Ante esto, Xóchitl Gálvez aseguró que sí se ve con ellos; no obstante, refirió que antes de comunicarse con cualquiera deberá esperar a ser electa coordinadora del Frente Amplio por México.

En caso de que eso ocurra, Xóchitl Gálvez adelantó que visitará al gobernador Enrique Alfaro, le dará su número y en tiempos indicados lo llamará.

“Claro que me gustaría que fuera parte de este Frente Amplio por México, el otro día sube en mis redes un video de un atardecer naranja, y me dicen es un guiño a Movimiento Ciudadano, y sí, quizá sí, yo sí me veo con MC.”

Xóchitl Gálvez