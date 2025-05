El Volcán Popocatépetl continúa con su actividad consistente con el semáforo de alerta en Amarillo fase 2 hoy miércoles 7 de mayo.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), desde septiembre de 2022 el volcán mantiene actividad que pone en peligro a la población, por lo que instauró un perímetro de seguridad de 12 km a la redonda.

Cabe señalar que su actividad ha requerido que el semáforo de alerta volcánica haya estado en Amarillo Fase 3 en al menos 3 ocasiones desde entonces.

Volcán Popocatépetl amanece hoy 7 de mayo

El Volcán Popocatéptl amaneció hoy miércoles 7 de mayo con buena visibilidad y poca actividad.

Durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de mayo , se observó actividad leve con pequeñas exhalaciones y presencia de incandescencia.

Al momento del amanecer, ocurrido aproximadamente a las 5:33 horas, tiempo local, la exhalación emanada desde el cráter era de varios cientos de metros de largo.

Ante la caída de ceniza, el gobierno de Puebla llamó a la ciudadanía a cuidar su salud y la de su familia con acciones como:

cerrar puertas y ventanas

barrer la casa para evitar acumulación

cubrir la comida y agua de mascotas

conocer las rutas de evacuación de la zona laboral y residencial

Volcán Popocatépetl: 17 exhalaciones

De acuerdo con el monitoreo diario al Volcán Popocatépetl del Cenapred del 6 de mayo, con corte a las 11:00 horas, se detectaron 17 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos.

Hasta el momento del reporte se tuvo visibilidad parcial por nublados en la zona, sin embargo, durante las primeras horas de la mañana se observó una ligera emisión de vapor de agua y gases volcánicos, con dirección al este-sureste.