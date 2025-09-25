A través de sus canales oficiales, la Embajada de China en México dio a conocer el nuevo formato para tramitar la visa, para todos los interesados que planeen visitar dicho país.

Asimismo se mencionó lo que pasará con el anterior formato de trámite de la visa china para México.

China (Unsplash)

¿Cómo es el nuevo formato de trámite de la visa china para México?

El nuevo formato de trámite de la visa china para México será íntegramente en línea, dejando de lado el sistema presencial que se había mantenido hasta el momento.

Quienes deseen iniciar el trámite de la visa china para México deberán de dirigirse a https://bio.visaforchina.cn/MEX3_ES/qianzhengyewu , donde tendrán que llenar los formularios correspondientes.

Además es en este mismo portal donde se cargarán todos documentos solicitados, los cuales serán analizados por las autoridades de la Embajada de China en México.

Los solicitantes podrán acudir al Centro de Visa, de manera presencial, con sus documentos solo después de que su solicitud en línea haya sido aprobada.

Todos los solicitantes deberán de hacer el proceso anteriormente descrito, con excepción de aquellos que requieran una visa Diplomática, de Servicio y de Talento.

Estos deberán de presentar sus solicitudes físicas directamente en la Embajada de China en México o Consulado, bajo el anterior formato.

¿Cuándo entrará el vigor el nuevo formato de trámite de la visa china para México?

El nuevo formato de trámite de la visa china para México entrará en vigor a partir del 30 de septiembre de 2025.

Asimismo se informó que el Centro de Visa dejará de aceptar formularios y documentos físicos a partir de las 3:00 p.m. del 29 de septiembre de 2025.

Quienes hayan completado su solicitud en el anterior formato, tendrán hasta esa hora para entregar sus documentos físicos en la Embajada de China en México o Consulado.

En caso de no entregar documentos y solicitudes antes de la fecha y hora señaladas, los solicitantes deberán de volver a hacer todo el proceso, ahora con el nuevo formato.