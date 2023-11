La precandidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, visitó este jueves 16 de noviembre la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, pero no fue bien recibida por algunos vecinos.

Mientras realizaba un mitín en Iztapalapa, habitantes de la alcaldía expresaron su inconformidad por la presencia de la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, quien fue arropada por simpatizantes del PAN, PRI y PRD.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo al menos una mujer grita “no te queremos en Iztapalapa” cuando la precandidata presidencial daba su discurso frente a simpatizantes de dicha demarcación, mientras de fondo también se escuchaban porras para la precandidata.

A su vez, la grabación deja ver que ante los gritos de la mujer contra Xóchitl Gálvez simpatizantes del PRD tratan de intimidarla para que detenga sus gritos. “Es mi derecho de expresión”, respondió la mujer.

📹 #Vídeo | @XochitlGalvez se enfrenta al rechazo en #CDMX: Vecinas de #Iztapalapa corren a la empresaria panista que alistaba un mitin semivacío.



“No te queremos en Iztapalapa”, le gritaron a Gálvez mientras algunas militantes del #PRD trataron de intimidar a las… pic.twitter.com/xGYpLifw4i — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) November 17, 2023

Clara Brugada reacciona a visita de Xóchitl Gálvez a Iztapalapa; le pide no lucrar con escasez de agua

Clara Brugada, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, reaccionó a la visita de Xóchitl Gálvez a Iztapalapa, demarcación de la cual la morenista es alcaldesa con licencia.

Por medio de su cuenta de la plataforma X, Clara Brugada acusó a la panista de querer lucrar políticamente con la escasez de agua en Iztapalapa luego de que Xóchitl Gálvez llevara una pipa del vital líquido para una familia y supuestamente pidiera votos a cambio , lo cual representaría un delito electoral.

En su publicación, la aspirante al gobierno capitalino se dirigió a Xóchitl Gálvez y le pidió que si en verdad quiere contribuir que no haga propaganda.

“Ayuda, no hagas show; no lucres con la necesidad. Eso no es más que oportunismos político”, criticó Brugada Molina.

Xóchitl Gálvez presume ayuda de agua para familia de Iztapalapa: “Se trata de resolver problemas, no de ocasionarlos”

Tras su reciente visita a Iztapalapa, Xóchitl Gálvez presumió haber ayudado a rellenar de agua la cisterna de una familia de la demarcación.

“Hoy en Iztapalapa llenamos la cisterna de la familia Morales con una pipa”, expresó la precandidata presidencial en su cuenta de X.

Gálvez Ruiz compartió fotografías en las que se aprecia cómo llegó de copiloto a bordo de un camión de pipa de agua; también cómo ayudó a rellenar la cisterna de la familia Morales y conviviendo con los vecinos de Iztapalapa.

La precandidata de oposición criticó que donde alguna vez hubo un lago, actualmente no hay agua por la “incapacidad del gobierno”, por lo que convocó a las autoridades capitalinas a invertir en infraestructura para que se resuelva el desabasto de agua en zonas marginadas.

Donde una vez hubo un lago, hoy no hay agua por la incapacidad del gobierno.



Hoy en Iztapalapa llenamos la cisterna de la familia Morales con una pipa.💧



Se trata de resolver problemas, no de ocasionarlos.#OportunidadesParaTodox #PisoParejo pic.twitter.com/kbGQdSRq98 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 16, 2023

¿Cómo van las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la Encuesta MetricsMx sobre los candidatos presidenciales de cara a los comicios 2024, Claudia Sheinbaum mantiene una clara ventaja sobre la aspirante panista Xóchitl Gálvez.

En este sentido, la diferencia entre la exjefa de Gobierno de CDMX y la candidata del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) es de más de 30 puntos.

Así va la intención del voto de acuerdo con la encuesta MetricsMX: