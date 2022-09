El debate de la prisión preventiva oficiosa actual en México podría explicarse al relatar la historia de Daniel García y Reyes Alpízar, dos hombres que pasaron casi 18 años presos bajo esta figura, sin sentencia y por un delito que, aseguran, no cometieron.

Daniel García y Reyes Alpízar son la imagen de la prisión preventiva más larga de la historia: 17 años y 6 meses presos, en los penales de Barrientos y Neza-Bordo, sin recibir una sentencia.

Desde 2002 fueron acusados, sin pruebas, por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) del homicidio de María de los Angeles Tamés Pérez , regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, ocurrido en septiembre de 2001.

Fue hasta 2019 que otro juez determinó cambiar su medida cautelar para que llevaran su proceso en libertad con un brazalete geolocalizador y sin la posibilidad de salir del Estado de México.

¿Qué pasó?, ¿cómo fueron detenidos Daniel García y Reyes Alpízar?, ¿qué tiene que ver su caso con la prisión preventiva oficiosa?

En entrevista con SDPnoticias, David Peña , abogado de Daniel García y Reyes Alpízar, explicó qué sucedió desde la detención de ambos hombres y hasta días recientes, con la audiencia ante la Corte IDH que analiza este caso.

Primero fue Daniel García Hernández, detenido el 25 de febrero de 2002, acusado de varios delitos pero el principal, el homicidio de María de los Angeles Tamés Pérez; estuvo 45 días arraigado y en este lapso de tiempo, fue víctima de tortura psicológica.

En cuanto a Reyes Alpízar, él fue detenido el 25 de octubre de 2002 sin orden de aprehensión; en su caso, durante su arraigo, fue torturado físicamente. Y pasó lo mismo, lo vincularon por homicidio y le dictaron prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con su abogado, ambos hombres fueron detenidos sin datos de prueba, sin elementos en su contra y sin orden de aprehensión. Además de que les imputaron delitos como extorsión y delincuencia organizada.

A pesar de que no habían datos de prueba en su contra, la privación de la libertad de Daniel y Reyes fue posible por la figura de prisión preventiva oficiosa, automática.

Fue hasta 2007 que, defendiéndose solos, lograron desmarcarse de 4 delitos, fueron exonerados y solo se quedaron con el delito de homicidio.

De 2002 a 2019, Daniel García y Reyes Alpízar lucharon para excluir las pruebas obtenidas bajo tortura que siguen en su carpeta.

Fue en este proceso que ambos hombres presentaron más de 100 recursos judiciales, entre ellos, recursos de amparo donde pedían el cambio de la medida cautelar pero que reiteradamente se le negaba.

Uno de estos amparos llegó a revisión y es cuando en 2019, un tribunal colegiado dicta que sí tienen derecho a otra medida cautelar y se les cambia por el brazalete geolocalizador. En agosto de ese año, ambos salieron de prisión.

El avance del proceso penal contra Daniel y Reyes llegó al 12 de mayo de 2022, cuando se les dictó una sentencia condenatoria por 35 años de cárcel por el homicidio de la regidora, decisión que ya fue apelada y esperan continuar con un amparo.

“Hay un acuerdo de autoridades para no atender el caso, no resolver el asunto y ese concierto de autoridades implica al propio Poder Judicial del Estado de México”, dijo el abogado.

Daniel García tiene 57 años de edad y recuerda que fue detenido cuando tenía 35; de oficio pastelero, el hombre trabajó 22 años en la política en Atizapán, Estado de México.

En entrevista con SDPnoticias, Daniel García contó que se unió al PRI desde los 14 años, fue dirigente de la Liga Municipal y a los 17 empezó a trabajar en el gobierno municipal.

Desde esa edad fue secretario particular, asesor, regidor y director de ingresos pero también se dedicó a los negocios familiares pues tenían un restaurante, una panadería y ganado.

En 1997 renunció al PRI pero debido a su cercanía con Juan Antonio Domínguez Zambrano, presidente municipal de Atizapán, fue invitado a ser su secretario particular en el año 2000, puesto que ocupó por solo 4 meses.

“A mi me detienen sin ningún elemento de prueba, nos enteramos que los elementos de prueba los fabrica la procuraduría cuando estamos arraigados, durante los hechos de tortura y de coacción”.

Las amenazas que recibió el señor García fueron por parte del entonces subprocurador del Estado de México, Rogelio Figueroa Vázquez.

Daniel García comenzó a defenderse por su cuenta cuando se quedaron sin patrimonio, 5 años después de su detención. En prisión, el hombre también tuvo que enfrentar la muerte de su padre, en 2011.

Y respecto a las consecuencias de todo lo que ha vivido, (detención arbitraria, tortura, fabricación de delitos), señaló que lo más grave es en la familia pues padres murieron “con el dolor de no haberme podido liberar, además de eso, la incertidumbre de mis hermanos, de mis hijos”.

El abogado David Peña refirió que la prisión preventiva oficiosa puede entenderse de manera sencilla al saber que cualquier restricción a los derechos humanos tiene límites.

“Sin embargo, hoy lo que pasa es que la prisión preventiva oficiosa no tiene un límite porque está literalmente impuesta en la Constitución. No ves si la persona puede cometer otro delito, se puede ir a la fuga, si tienen algún riesgo, si puede atentar contra las víctimas, no, independientemente del que sea el los delitos que están en el artículo 19 constitucional, te imponen la prisión preventiva”.

David Peña, abogado de Daniel y Reyes