Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acorde a sus declaraciones anteriores, sostuvo su posición en contra de la prisión preventiva oficiosa porque mantiene presos a miles de personas inocentes.

“El proyecto propone una solución a un enorme problema humano y de gravedad para miles de mexicanas y mexicanos inocentes en prisión preventiva oficiosa”. Ministro presidente Arturo Zaldívar

Además, Arturo Zaldívar aseguró que la SCJN no está usurpando atribuciones legislativas al interpretar sobre la prisión preventiva oficiosa pues esta visión queda corta frente a la reforma de 2011.

El ministro presidente de la SCJN recordó que el artículo 1 de la Constitución integra un catálogo de derechos humanos que incluye a los tratados internacionales y convenciones de los que el Estado es parte.

“Estos tratados son Constitución, los derechos humanos son Constitución , de la misma manera que es Constitución el artículo 1 y el artículo 19, no estamos usurpando atribuciones de nadie”, dijo.

Y retomó una contradicción entre los y las ministras del pleno: “Dicen que no podemos inaplicar el artículo 19 pero si el primero, no se trata de arrancar páginas de la Constitución, lo que estamos haciendo como tribunal es labor interpretativa, no constituyente”.

