El expresidente Vicente Fox advirtió a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la república en las elecciones 2024, que debe deslindarse del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Vicente Fox dijo que AMLO es un presidente corrupto y que Claudia Sheibaum no debería ser calca o “imtamonos” del presidente tras sus dichos sobre el Poder Judicial y Arturo Zaldívar, exministro presidente de la SCJN.

Así lo dijo en el marco de la contienda en la que Claudia Sheinbaum compite con:

“Claudia, tienes que deslindarte de este corrupto presidente que tenemos. Claudia, no sea imitamonos, no seas calca de un tipejo como López. Claudia, tú no vas a ser presidenta, no tienes las calificaciones, no tienes la honestidad, no tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país. Claudia, olvídate de tus aspiraciones, naciste en al cuna de un corrupto que se llama López Obrador que ha manoseado y corrompido al Poder Judicial, tu ya no tienes autoridad moral Claudia, retírate de esta contienda y déjanos a los mexicanos construir el gran país al que todos aspiramos. Claudia, México entero te lo pide, retírate de esta contienda electoral”

Vicente Fox. Expresidente de México