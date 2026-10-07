La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reveló que la compraventa de productos piratas en México alcanza más de 63 mil millones de pesos anuales.

Durante el Foro de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, María de Lourdes Medina, presidenta de Canacintra, señaló que este fenómeno afecta a varios sectores:

Textil

Calzado

Farmacéutico

Automotriz

Electrónico

Alimentos

Bebidas

Tabaco

Mercado ilegal de productos pirata supera los 63 mil millones de pesos anuales

En México, el consumo de productos piratas supera los 63 mil millones de pesos al año, de acuerdo con estimaciones presentadas por la Canacintra, lo que refleja el impacto del mercado ilegal en distintas industrias.

Ventas de productos piratas alcanzan más de 63 mil millones de pesos anuales (CANACINTRA Sede Nacional)

María de Lourdes Medina, presidenta de Canacintra, afirmó que 5 de cada 10 empresas son afectadas por la venta de productos piratas, generando pérdidas por 124 mil millones de pesos en 2025.

Canacintra aseguró que la venta de productos piratas también representa riesgos para las finanzas públicas y la salud, como es el caso del consumo de millones de cigarrillos apócrifos.

La piratería en el sector tabacalero representa el 26% y provoca una evasión fiscal superior a 23 mil millones de pesos anuales. Además de que los productos que se venden no tienen un aval de su composición.

Otro de los problemas identificados es el crecimiento de la venta de mercancía pirata mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, entre ellas Facebook, TikTok, Telegram y WhatsApp.

Ante este panorama, Canacintra planteó fortalecer el intercambio de información entre autoridades y empresas y utilizar herramientas tecnológicas para rastrear la venta de piratería.