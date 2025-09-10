En medio del desabasto de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) en México, más de uno se pregunta hasta qué edad se puede aplicar en los centros de salud.

Fue el secretario de Salud, David Kershenobich, quien comunicó que la vacuna BCG que protege a los niños y bebés de la tuberculosis podría tardar meses para reabastecerse en México.

Esta situación de desabasto que también afecta a Australia y China, se debe a que el laboratorio encargado de su fabricación está retrasado temporalmente en su distribución, por un tema de reubicación de fábricas.

Salud (Kristina Paukshtite / Pexels)

¿Hasta qué edad se puede aplicar la vacuna BCG en México?

La vacuna BCG contra la tuberculosis se aplica desde recién nacidos hasta los niños menores de 5 años, dejando una cicatriz en el brazo posterior a su aplicación.

Después de una edad máxima de 5 años, su aplicación no es recomendable porque su efectividad en la prevención de tuberculosis grave disminuye notoriamente.

¿Cuándo no debes vacunar a tu hija o hijo con esta vacuna?

De acuerdo con el Gobierno de México, en las siguientes circunstancias no se recomienda vacunar a tu hija o hijo:

Si presenta alergia a algún componente de la vacuna

Si se encuentra enfermo con fiebre mayor de 38.5 °C

Si hay lesión de la piel deberá evaluarse su aplicación o se pospone la vacunación

Enfermos de leucemia o de otro tipo de cáncer

Enfermos con tratamiento inmunosupresor (que disminuye sus defensas) como: corticoesteroides, quimioterapia, radiación

Pacientes con síntomas de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) por VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana)

Los sujetos con VIH sin síntomas pueden vacunarse

Cuando esté tomando medicamento contra la tuberculosis

Los bebés con peso menor de 2 kilogramos al nacer (una vez rebasado este peso se pueden vacunar)

¿Cuándo habrá de nuevo la vacuna BCG? El Gobierno de México lo explica

De acuerdo con el Gobierno de México, se espera que la liberación de la vacuna BCG se realice en un lapso de dos semanas, toda vez que la Secretaría de Salud está tratando de que se haga lo antes posible.

Es de recordar que la vacuna BCG contiene bacterias vivas atenuadas del Mycobacterium bovis que sirven para prevenir formas graves de tuberculosis en los bebés y niños.