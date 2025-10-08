La Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, informó que la vacuna BCG pronto estará disponible en México; te decimos en dónde y quiénes deben aplicarse esta inmunización.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud dijo que la vacuna BCG es segura y eficaz y se espera que comience a aplicarse en un plazo estimado de 15 días a partir de hoy.

Desabasto de la vacuna BCG (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Vacuna BCG comenzará a aplicarse en México en 15 días; quienes deben vacunarse

Este miércoles 8 de octubre, la Secretaría de Salud informó que la vacuna BCG ha sido liberada y comenzará a aplicarse en un plazo de 15 días, por lo que invita a la población a hacerlo.

La principal función de la vacuna BCG es proteger contra afecciones graves de la tuberculosis, como lo es la meníngea y la miliar, que afectan al cerebro y directamente a la sangre.

De acuerdo con la información, la vacuna BCG debe aplicarse a los recién nacidos hasta los 30 días de vida y también puede aplicarse una dosis única después de los 14 años de edad.

Según con el comunicado de la Secretaría de Salud, la vacuna BCG estará disponible en todas las unidades de salud a partir de 15 días y esta forma parte del Esquema Nacional de Vacunación.