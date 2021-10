¿Habrá paro de 48 horas en la UNAM? Esto es lo que sabemos

¿Habrá un paro de 48 horas en la UNAM? Usuarios en redes sociales, principalmente en Twitter, han hecho eco de la convocatoria a un paro de 48 horas en la UNAM en rechazo a las declaraciones de AMLO.

Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado o descartado el paro de 48 horas en la UNAM a realizarse, no hoy, sino el 4 y 5 de noviembre.

¿Habrá un paro de 48 horas en la UNAM? Esto es lo que sabemos

A través de redes sociales circula una imagen que convoca a un paro de 48 horas en la UNAM y exige una disculpa pública a AMLO, tras sus últimas críticas a la universidad.

Convocan a paro en la UNAM

La imagen que circula en redes incluye los hashtags #UnamSocial #UNAMHuelgaGeneral, la que convoca a realizar un paro general el 4 y 5 de noviembre, después de regresar de las festividades del Día de Muertos.

Quienes convocan al paro de 48 de la UNAM se hacen llamar UNAM SOCIAL.

Ahi esta la respuesta a la pregunta que hice ayer ¿Dnd quedaron aquellos aguerridos estudiantes de la UNAM y el POLI que se defendian hasta con los dientes



Exigen disculpa a AMLO y convocan a paro de 48 horas en la UNAM; dudan de su autenticidad

En el marco de la convocatoria a un paro de 48 horas en la UNAM, también se exige a AMLO una disculpa y respeto a la autonomía universitaria así como un aumento al presupuesto que le otorgan a la universidad.

La convocatoria ya fue compartida por algunos usuarios de Twitter, pero por otra parte hay otros usuarios que dudan sobre su autenticidad, e inclusive hasta critican a los que convocan a paro por las criticas de AMLO.

Por ahora, ninguna facultad de la universidad ha confirmado el paro de 48 horas en la UNAM.

La UNAM sí ha criticado al neoliberalismo y responde a AMLO

La UNAM asegura que sí ha criticado al neoliberalismo y responde a AMLO con dos videos.

Publicados en sus redes sociales, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí afirma en los videos que la universidad sí ha sido critica al neoliberalismo a través de su historia.

¿Por qué AMLO criticó a la UNAM?

Durante su conferencia mañanera, AMLO, ha criticado a la UNAM unas 5 veces, entre las criticas que el presidente ha hecho a la universidad destacan que se “derechizó”.

También que la UNAM ya no formaba a los mismos profesionales críticos al sistema neoliberal y hasta en sus planes de estudio.

Asimismo, como que se había vuelto individualista, e igualmente criticó a los ex rectores de la universidad como el ex rector José Narro Robles o que antes de la época del ex rector Juan Ramón de la Fuente, la UNAM ya se habían vuelto de derecha.

Adicionalmente cuestionó el porque querían privatizar a la UNAM y cobrar por las colegiaturas a sus estudiantes.

Hasta ayer, en su última conferencia mañanera de AMLO, volvió a hablar de la UNAM en lo que mencionó que esta debería reformarse porque se había puesto al servicio del régimen.

Pero aseguró que siempre sería respetuoso a la autonomía de la máxima casa de estudios y que seguirá impulsando la educación pública y gratuita.

Por último, pidió ejemplos de investigaciones realizadas por desde la UNAM que hablen del sistema neoliberal.