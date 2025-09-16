La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió un estudio sobre el consumo de alcohol de las mujeres, que empezaron a tomar más a partir de este periodo.

Previo a esta fecha, la Asociación Psicoanalítica Mexicana dio a conocer que el consumo de alcohol nocivo tuvo un incremento en el país desde 2011 a 2016, por lo menos un 93%.

Aunado a esto, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) señala que en México, el consumo de alcohol inicia cada vez más a menor edad, el último rango era de 10 años.

Mujeres empezaron a tomar más alcohol a partir de la pandemia: UNAM

La Facultad de Psicología de la UNAM compartió un estudio sobre el consumo de alcohol, que consecuencia de la pandemia y el aislamiento social provocaron un aumento, en especial de las mujeres.

El aumento del consumo de las mujeres fue tanto por la jornada laboral, como por el cuidado de los hijos y la limpieza del hogar más los problemas que derivaron de la pandemia.

El estudio encabezado por la académica de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, Claudia Ivette Jaen Cortés señaló que el consumo de alcohol fue un intento de aligerar la situación.

Aunque no especificó la cifra exacta, el estudio de la académica de la UNAM coincide con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020 sobre el aumento del consumo de alcohol en pandemia de las mujeres.

Ya que si bien en los hombres no se vio un aumento en su consumo de alcohol, el de las mujeres pasaron del 33.5% en 2018 al 42.5% durante el auge de la pandemia de Covid-19.

UNAM confirma aumento del consumo de alcohol en mujeres (Captura de pantalla)

UNAM confirma otras conductas que aumentaron durante la pandemia de Covid-19

El estudio de la UNAM confirmó a su vez otros problemas que derivaron en la pandemia de Covid-19 y que influyeron en el aumento del consumo del alcohol, como señaló en su estudio, en el que participaron 318 personas.

Entre ellos fueron los padecimientos de ansiedad y depresión con síntomas desde moderados a graves, junto con un aumento en los casos de hostilidad entre adultos.

Asimismo, la pandemia de Covid-19 elevó los casos de infidelidad emocional y sexual, ya que el 25% de los matrimonios vivió dicha situación

El uso de aplicaciones para encontrar pareja también presentó un aumento según el estudio de la UNAM, con conductas como el sexting.

Aunque la UNAM señaló que durante la pandemia se vio el alza de casos de violencia en el hogar, tanto física como sexual.