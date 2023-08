El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) , ordenó una investigación en torno a la presunta existencia del “Movimiento Nacional Ebradorista” y su influencia de cara a las elecciones 2024.

Así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral, al ordenar que sea la Sala Especializada la que inicie una investigación en torno a la existencia de un llamado “Movimiento Nacional Ebradorista”.

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF solicitó que en las indagatorias se revise no solo la existencia del proyecto de Marcelo Ebrard, sino los alcances del mismo.

Marcelo Ebrard (Fernando Carranza García / Fernando Carranza García)

Tribunal Electoral ordena que se investigue la existencia del “Movimiento Nacional Ebradorista”

Por considerar que sería evidencia de la comisión de actos anticipados de precampaña , el Tribunal Electoral ordenó que se inicie una investigación sobre el “Movimiento Nacional Ebrardorista”.

Durante la sesión pública de este miércoles 2 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral dispuso que se indague la existencia del proyecto y si su conformación se trata de una estrategia electoral.

En ese sentido, la investigación que deberá realizar la Sala Regional Especializada deberá determinar los alcances del “Movimiento Nacional Ebradorista” y si ha incurrido en actos anticipados de precamapaña.

La orden fue emitida luego de que se revocó una sentencia previa de la Sala Regional Especializada, y en consecuencia, se solicitó que se lleve a cabo la investigación.

En su determinación, la Sala Superior estableció que un plazo de 72 horas, la Sala Regional Especializada debe resolver si regresa o no, el expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE.

Marcelo Ebrard (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

¿Qué es el Movimiento Nacional Ebradorista?

A inicios de este año, se presentó una denuncia por la difusión de eventos promovidos por el diputado de Morena, Carlos Barragán, a los cuales denominó como “Movimiento Nacional Ebradorista”.

El denunciante de nombre Rodrigo Antonio Pérez Roldán , presentó una serie de recursos en contra de los anuncios que señaló, circularon en redes sociales desde el mes de octubre de 2022.

Ante ello, acusó que se estaría realizando una “estrategia indebida” que tenía como objetivo, el de posicionar a Marcelo Ebrard como precandidato y candidato de Morena en las elecciones 2024.

Y es que en la denuncia se aseguró que los promoventes de los eventos, llamaron de manera expresa a votar a favor de Marcelo Ebrard, lo cual se trata de una violación de los tiempos electorales.

Además, indicó que el concepto “Ebrardorista”, se trataría también de un hecho ilegal, ya que sería un método para que la ciudadanía identifique a Marcelo Ebrard con AMLO.

Pese a lo indicado en la denuncia, el ex canciller ha asegurado que no ha participado en ninguno de los eventos e incluso aseveró que no tiene conocimiento sobre el llamado “Movimiento Nacional Edradorista”.

¿Cómo va Marcelo Ebrard en el tracking diario de SDPnoticias y Metrics MX?

Tras el Consejo Nacional de Morena del pasado 11 junio, se establecieron las reglas para el proceso intento de selección de candidato en las elecciones 2024, del bloque Morena, PT y Partido Verde .

El tracking diario que es elaborado por MetricsMX y SDPnoticias, sigue a las 6 “corcholatas” que son parte de la “terna” de aspirantes.

Hasta hoy miércoles 2 de agosto, se han mantenido las tendencias entre las 6 “corcholatas” que se miden en el tracking diario, pues se colocan de la siguiente forma:

Claudia Sheinbaum con 29.8% (cinco décimas menos que ayer)

Marcelo Ebrard con 21.2% (una décima más que ayer)

con 21.2% (una décima más que ayer) Adán Augusto López con 13.4% (dos décimas menos que ayer)

Gerardo Fernández Noroña con 12.8% (cinco décimas más que ayer)

Manuel Velasco con 2.8% (cuatro décimas menos que ayer)

Ricardo Monreal con 2.5% (una décima más que ayer)

¿Quiénes son las 6 corcholatas que están en la carrera por la candidatura de Morena para las elecciones 2024?

De cara al proceso interno para elegir al candidato en las elecciones 2024, el 11 de junio se realizó el Consejo Nacional de Morena, donde se establecieron los lineamientos del método de selección.

Por parte del bloque partidista que que integran Morena, PT y Partido Verde para las elecciones 2024, son 6 las corcholatas que están en busca de la candidatura: