Luego de la inauguración del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el calendario de eventos inaugurales que llevará a cabo a partir del lunes 18 de diciembre hasta el 31 de diciembre.

El pasado viernes 15 de diciembre, el presidente López Obrador encabezó la inauguración de la primera etapa (desde Campeche hasta Cancún) del Tren Maya, una de las obras insignia de su gobierno, y realizó el primer recorrido oficial a bordo acompañado de numerosos invitados.

Sin embargo, el mandatario federal tiene previsto inaugurar varias obras en lo que resta del año.

AMLO encabezará estas inauguraciones en lo que resta del 2023

AMLO tiene programada una serie de inauguraciones durante los últimos días del 2023. Te contamos.

18 de diciembre: inauguración de presa Santa María en Sinaloa

21 de diciembre: inauguración de la primera etapa del acueducto Agua Saludable para La Laguna

22 de diciembre: inauguración del Tren del Istmo de Tehuantepec

26 de diciembre: inauguración de la nueva Mexicana de Aviación

27 de diciembre: inauguración de la primera etapa del acueducto de la presa El Zapotillo, que llevará agua a Guadalajara

29 de diciembre: inauguración de la farmacia central de medicamentos en Huehuetoca, Estado de México

31 de diciembre: inauguración de la segunda etapa del Tren Maya, de Cancún a Palenque

En el último tramo de nuestro gobierno estamos terminando obras importantes: ya inauguramos el aeropuerto de Tulum y la primera etapa del Tren Maya; ayer se concluyó el acueducto El Cuchillo II para abastecer con 5 mil litros adicionales por segundo a la zona conurbada de… pic.twitter.com/ecrPgZW8P2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 17, 2023

AMLO: Tren Maya estará 100% finalizado hasta febrero de 2024

AMLO informó que será hasta el próximo 29 de febrero de 2024 cuando toda la ruta del Tren Maya esté completamente terminada.

De esta manera, al fina estará en operación los tramos de Cancún a Tulum, de Tulum a Chetumal y de Chetumal-Escárcega, donde además hay 840 obras complementarias, entre las que destacan los pasos peatonales, vehiculares y de fauna.

Una vez más sostuvo que “no hay una obra así en la actualidad en el mundo”. Destacó que no fue construido con financiamiento crediticio, sino fue inversión pública. “No se debe nada del Tren Maya, nada”, apuntó.

López Obrador subrayó el aporte de los trabajadores de la construcción, la responsabilidad de las empresas de la construcción y los ingenieros militares, quienes hicieron un buen trabajo acorde con la calidad que requiere la obra. Y extendió su agradecimiento a las autoridades locales y a la población por donde pasa el tren.