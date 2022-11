Tatiana Clouthier acusó que Raquel Buenrostro intentó justificar los despidos en la Secretaría de Economía al “cargarle muertos” por las negociaciones del T-MEC.

En entrevista para Así las cosas, la ex secretaria calificó como falsos y facciosos los comentarios de la actual titular de Economía y aseguró que no va a permitir que le “carguen muertos que no le corresponden”.

Esto luego de que Raquel Buenrostro justificara los despidos que realizó en la dependencia ante los cuestionamientos de los senadores con unos supuestos retrasos en las negociaciones.

El pasado 8 de noviembre la titular de la Secretaría de Economía comparación ante el Pleno de la Cámara de Senadores por las controversias en materia energética y las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

“Soy totalmente respetuosa de la libertad de cada una de las personas para nombrar equipos pero no por eso permito que se levanten falsos y que me quieran cargar muertos que no me corresponden” Tatiana Clouthier

No voy a permitir que me carguen muertos que no me corresponden: Tatiana Clouthiera a Raquel Buenrostro

Durante la comparecencia ante el Pleno del Senado, Raquel Buenrostro culpó a Tatiana Clouthier sobre el atraso en las negociaciones del T-MEC.

Por ello, Tatiana Clouthier, quien dejó la Secretaría de Economía el pasado 6 de octubre, aseveró que no va a permitir que le “carguen muertos” que no le corresponden, tras su salida.

Si bien reconoció que hay matices dentro de los dicho por la ahora secretaria de Economía, Clouthier afirmó que no va a aceptar las falsedades para justificar sus decisiones.

Esto debido a que Buenrostro dijo que la salida de Luz María de la Mora, ex subsecretaria de Comercio Exterior se dió porque no se citaba al sector energético y no se les pedía toda la información.

“Donde dice que la coordinación no se citaba con el sector energético, lo cual es totalmente falso. Yo personalmente, personalmente, lo atendí por la importancia del tema, no solamente para la Secretaría de Economía sino para el país. Personalmente atendí todo lo del sector energético vinculado a las consultas” Tatiana Clouthier

Raquel Buenrostro también dijo que no se entregó de manera satisfactoria para Estados Unidos y Canadá la segunda ronda de respuestas a una lista de preguntas enviadas por dichos gobiernos.

Antes esto Tatiana Clouthier reconoció que no fueron respuestas consideradas satisfactorias; sin embargo, eso no significa que sea malo.

“Cuando dice que no se entregó de manera satisfactoria, sí y no es malo. si no se entrega algo de manera satisfactoria es para el que lo recibe y no porque tú hayas hecho el trabajo que se tiene que hacer” Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier a Raquel Buenrostro: Si hubiera hecho las cosas limpias, no necesitaría justificación

Tatiana Clouthier mostró su molestia al justificar los despidos en la Secretaría de Economía de Raquel Buenrostro por supuestos fallos o retrasos en su administración.

Asimismo, aclaró que la mejor manera de hacerlo era apelando a la libertad que tiene como secretaria de elegir a su propio equipo de trabajo, en lugar de atacarla.

Tatiana Clouthier aseguró que Buenrostro reaccionó mal a la genuina preocupación del Senado ante el desmantelamiento del equipo de trabajo del T-MEC.

“Se le pregunta en el Senado a la secretaria sobre las corridas de la gente que han despedido…y creo que aquí había una preocupación genuina con el Senado al decir: se desmanteló el equipo. Y entonces, en una manera de defensa hay una manera de atacar, en lugar de decir, con toda responsabilidad y con toda la libertad, cuando algo se hace de forma sana, es decir: tenía y tengo la libertad de reunir a mi propio equipo y así lo decidí, ¿Cuál es el problema?...Aquí no hay muertos, aquí hay acciones concretas y no hay la gravedad para justificar un hecho que si yo lo hago limpio no tendría por que tener justificación” Tatiana Clouthier

Asimismo, aclaró que gracias a que el trabajo que realizó mientras estuvo al frente de la Secretaría de Economía fue bueno, se extendieron las negociaciones.