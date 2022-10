Tatiana Clouthier, ex titular de la Secretaría de Economía (SE), fue vista la tare de este jueves 6 de octubre en el aeropuerto, pero no, no estaba en el AIFA.

Fue horas después de que presentó su renuncia al cargo como titular de la SE, que Tatiana Clouthier fue captada en una de las salas de espera del aeropuerto.

Sin embargo, la hoy ex integrante del gabinete del presidente AMLO, no recurrió a los servicios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para realizar su viaje.

Tatiana Clouthier ya se fue de la CDMX tras renunciar a la Secretaría de Economía; tampoco usó el AIFA

Por medio de redes sociales, se publicó una foto en la cual aparece Tatiana Clouthier en una sala de espera del aeropuerto, esto a horas después de que presentó su renuncia a la SE.

En la foto que ha causado diversas reacciones entre usuarios de Twitter, se puede observar a la también ex coordinadora de campaña de AMLO sola, en una sala de espera del aeropuerto.

Ante la imagen, se generaron distintos comentarios, entre los cuales algunos cuestionaron si para realizar su viaje luego de renunciar a la SE, Tatiana Clouthier sí usó el AIFA.

Sin embargo, como se puede observar en la misma imagen en cuestión, la hoy exfuncionaria federal no recurrió al AIFA, ya que la foto fue captada en la Terminal 2 del AICM.

La pregunta sobre si Tatiana Clouthier usó el AIFA, dio pie a varios tuits de burla, pues algunos señalaron que no se trataba del nuevo aeropuerto debido a que en la foto se ve más gente.

De acuerdo con lo indicado en reportes, la hoy extitular de la SE se dirigió a la ciudad de Monterrey en Nuevo León , aunque otros indican que partió rumbo a Culiacán, Sinaloa.

Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía; salió de Palacio Nacional tras “desencuentro” con AMLO

En la conferencia mañanera de este jueves 6 de octubre, Tatiana Clouthier dio un mensaje en el que anunció su renuncia a la Secretaría de Economía (SE).

Casi al punto de las lágrimas, quien fue la coordinadora de la campaña de AMLO en 2018 dio a conocer que ya no seguiría en el gobierno, pero continuaría en “la lucha por la transformación del país”.

Tras informar sobre su decisión, Tatiana Clouthier se acercó a AMLO para despedirse con un abrazo, sin embargo el gesto de cariño no fue correspondido por el presidente.

En medio de especulaciones por el abrazo “negado” por AMLO, la extitular de la SE salió de Palacio Nacional visiblemente molesta y sin dar ninguna declaración sobre su renuncia.

