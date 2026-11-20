Talleres Gráficos de México será el organismo encargado de imprimir las boletas electorales de los comicios de 2027, como parte de una reestructuración impulsada por el Gobierno.

La medida fue formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que se amplían las facultades de TGM para producir documentación y materiales electorales.

Dichas impresiones están destinadas tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), tras los hallazgos en la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y Cofece.

Así serán las boletas para elegir diputaciones federales en las elecciones 2027 (Vía X)

¿Cuáles serán las nuevas facultades de Talleres Gráficos de México?

Como el encargado de imprimir las boletas en las elecciones de 2027, los Talleres Gráficos de México tendrán las siguientes encomiendas y facultades:

Imprimir boletas electorales y demás documentación para procesos federales, estatales y locales

Producir materiales electorales para el INE y los OPLEs

Celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades públicas y organismos autónomos

Suscribir acuerdos con instituciones académicas, científicas y tecnológicas

Reutilizar, reciclar y aprovechar materiales derivados de sus procesos productivos conforme a la normativa aplicable

Administrar y resguardar información, documentos y materiales de seguridad

Nuevas restricciones para Talleres Gráficos de México

Pese a su nuevo encargo, los Talleres Gráficos de México también tendrán ciertas restricciones para evitar nuevas vulneraciones a la transparencia. Entre ellas se encuentran: