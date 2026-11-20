Talleres Gráficos de México será el organismo encargado de imprimir las boletas electorales de los comicios de 2027, como parte de una reestructuración impulsada por el Gobierno.
La medida fue formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que se amplían las facultades de TGM para producir documentación y materiales electorales.
Dichas impresiones están destinadas tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), tras los hallazgos en la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y Cofece.
¿Cuáles serán las nuevas facultades de Talleres Gráficos de México?
Como el encargado de imprimir las boletas en las elecciones de 2027, los Talleres Gráficos de México tendrán las siguientes encomiendas y facultades:
- Imprimir boletas electorales y demás documentación para procesos federales, estatales y locales
- Producir materiales electorales para el INE y los OPLEs
- Celebrar convenios de colaboración con dependencias, entidades públicas y organismos autónomos
- Suscribir acuerdos con instituciones académicas, científicas y tecnológicas
- Reutilizar, reciclar y aprovechar materiales derivados de sus procesos productivos conforme a la normativa aplicable
- Administrar y resguardar información, documentos y materiales de seguridad
Nuevas restricciones para Talleres Gráficos de México
Pese a su nuevo encargo, los Talleres Gráficos de México también tendrán ciertas restricciones para evitar nuevas vulneraciones a la transparencia. Entre ellas se encuentran:
- No podrá subcontratar la impresión de boletas electorales
- No podrá delegar a terceros la producción de materiales electorales
- Sus funcionarios tendrán prohibido participar en contrataciones cuando exista conflicto de interés con proveedores o subcontratistas
- No podrán celebrarse contratos con empresas inhabilitadas, sancionadas o con observaciones de fiscalización sin solventar
- Quedarán vetadas las contrataciones con personas o empresas incluidas en listas de bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)