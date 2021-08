Simulan agresión de maestra a estudiante durante clase en línea

México.- En redes sociales es viral un video sobre lo que sería una simulación donde una maestra expone y vulnera a una estudiante que habría sido víctima de violencia en su casa, pues la obliga a prender su cámara.

El video fue compartido por las cuentas de “Entérate de algo” en TikTok y Facebook, con una edición que dramatiza la agresión que vive la estudiante en su clase en línea y en su casa.

En la grabación, la maestra le pide a su alumna “Andrea” que prenda la cámara en reiteradas ocasiones pues de lo contrario no continuará con la clase; la estudiante le responde que tiene fallas.

“Por respeto a tus compañeros, a la escuela y a todo. Que no prendan la cámara me molesta muchísimo, así que necesito que por favor prenda su cama, Andrea porque no voy a seguir la clase hasta que no la prenda”.

Maestra