Mamá e hijo hacen trampa en examen de clase en línea (VIDEO)

Desde que inició la pandemia causada por el Covid-19 la forma de dar clases ha cambiado a un modo que anteriormente solo se podía imaginar.

Las clases en línea llegaron para quedarse por un buen rato; y junto con ellas surgieron también los exámenes virtuales.

Por su parte, varios los alumnos han encontrado la forma de hacer trampa en los exámenes en línea.

Sin embargo, el niño del que hablaremos a continuación cuenta con el completo apoyo de su mamá, quien se encarga de decirle todas las respuestas a su hijo en su examen virtual.

Video de mamá ayudando a su hijo con las respuestas del examen se hace viral

La grabación que muestra a la mamá ayudando a su hijo con las respuestas de su examen, se compartió primero por la red social de videos cortos, TikTok.

Posteriormente, el video se popularizó tanto que fue difundido también por otras redes sociales.

En el video se puede ver al menor de edad sentado frente a su equipo de cómputo.

Su mamá se encuentra a lado de él, asegurándose de estar en un punto donde ella no sea visible para la cámara.

La voz del profesor se escucha saliendo del monitor; mientras le hace una serie de preguntas al niño, refiriéndose a él con el nombre de Christian.

Es en esos momentos que la mamá aprovecha para escribir las respuestas en una pequeña pizarra de color blanco, la cual ya tiene preparada junto con ella.

La usaría @chilanga_77 fue quien difundió el video desde su cuenta de TikTok.

¿Cuáles fueron las opiniones de los usuarios en redes sociales?

Luego de que este video se viralizara en redes sociales, las opiniones de los usuarios se mostraron muy divididas.

Por un lado, están los usuarios que se tomaron con gracia el video.

Mientras que por otro, hubo quienes no dudaron en mostrar su indignación por las acciones de la mamá.

Son ellos mismos quienes aseguran que la mamá le está haciendo un grave daño a su hijo.

“Ya quisiera a mi mamá así, solo me mira para saber si me la sé o no jajaja”

“Y cuando regrese a la escuela ya no será el más aplicado”

“El profe viendo que el Cristian solo mira para un solo lado cuando hace una pregunta: 👁️👄👁️”

“Por querer hacer el bien esa Mama le está haciendo un mal a su hijo 😞😞 Ya luego en colegio o universidad no va estar Mama dando las respuestas 🙄”

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación del video.