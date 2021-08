Como sabemos, durante las últimas semanas los alumnos de diferentes universidades en México iniciaron un nuevo ciclo escolar en clases en línea.

Desde que inició la pandemia de Covid-19, y con ella las clases virtuales, hemos podido observar a varios estudiantes que expresan su disgusto por las clases en línea.

Tal es el caso del estudiante del que hablaremos a continuación, quien no dudó en quejarse con su profesor por ser estricto y “ejercer demasiada presión”.

Las clases en línea se prestan a ser grabadas con mayor facilidad; por lo que cualquier acontecimiento fuera de lo común termina circulando en redes sociales.

Es de esta manera que la el video de la clase en cuestión comenzó a viralizarse en los últimos días.

En él podemos ver a Alex García, un estudiante de Derecho, quien no duda en enfrentar a su profesor debido a que no le gustó la forma en que él daba su clase.

Esto a pesar de tener una semana de haber ingresado al nuevo ciclo escolar.

Por su parte, Alex García no dudó en establecer que él es un alumno muy aplicado y muy participativo.

Sin embargo, por alguna razón, “no podía con la clase del profesor”.

“Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo, enserio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo”

Posteriormente, le reiteró a su profesor que necesita sentirse más en confianza; lo que al parecer no ha logrado dicho maestro.

"Su manera de llevar la clase no me gusta, no me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace”

Estudiante de Derecho