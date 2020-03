Un estudiante insultó a su profesora durante una clase online, pero sus compañeros la defendieron.

Y las malas noticias continúan. Además de que han robado un cuadro de van Gogh de un museo cerrado por cuarentena, un video que se ha hecho viral en Twitter muestra el momento en que un alumno ofende a su maestra durante una clase online.

El usuario era desconocido. Captura de Twitter.

El "puberto jueguito" del estudiante desató un hilo de reacciones de indignación, luego de que uno de sus compañeros compartiera el clip en su cuenta, con la esperanza de dar con el responsable, dado que el usuario aparecía con un correo e imagen desconocidos.

"¡Estás bien pend*$a..!" Ofende a maestra en clase online

Así es, el pupilo ocultó su identidad e ingresó de forma incógnita al chat para insultar a la profesora, quien al igual que el resto de los participantes, le pidió que se retirara. No obstante, este se negó a salirse del grupo, obligando a la mujer a cerrar la sesión.

"Miss, estás bien pendeja. Sí, la neta sí, estás bien pendeja ", dice el estudiante, a lo que la docente le pide que se retire, pero este le responde: "No, no quiero miss. Por favor, no me saques, pendeja", fastidiando a sus compañeros hasta que una de ellas, apoyada por los demás, le comenta que está muy mal su actitud y también le exigen que se retire.

Quien haya tenido la cobardía de entrar a ofender a una maestra para hacerse el gracioso y sin dar nombre ni cara, ojalá sepamos quien fuiste y te caiga todo el puto odio de la sociedad encima pic.twitter.com/6iDhgX7bG2 — Alejandro Fresán (@fresann) March 29, 2020

"Oye, amigo, la verdad es que seas quien seas esto es una falta de respeto. Entonces, por favor salte si tienes tantita pena ", le dice. Pero este les contesta que ya no va a hablar y que ahí se va a quedar, obligando al resto a solicitarle a la maestra que lo saque, así que esta termina la videollamada.