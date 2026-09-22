Durante su conferencia de prensa matutina Claudia Sheinbaum, presidenta de México negó protestas de médicos por desabasto de medicamentos, pese a movilizaciones en estados.

Tras la pregunta de reportero en el que precisó que en Tabasco, Hermosillo, Sinaloa, Morelos, Veracruz y “a lo largo y ancho del país” médicos han salido a protestar por el desabasto de medicamentos.

“Bueno, no hay protestas de médicos a lo largo y ancho del país. No, no, no. O sea, esto que dices que hay protestas en todo el país, no es cierto, no estamos así”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el caso preciso de Veracruz, Sheinbaum dijo que Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar ya se encuentra en el estado para revisar directamente los problemas de suministro y determinar las acciones necesarias.

Luego de las protestas registradas en Veracruz el pasado 13 de septiembre, donde trabajadores del IMSS-Bienestar marcharon en Xalapa para denunciar desabasto de medicamentos, material quirúrgico e insumos.

Hay avances en el abasto de medicamentos: Sheinbaum

Ante la negativa de movilizaciones de médicos en los estados, la presidenta Sheinbaum aseguró que hay avances en el abasto de medicamentos para el país.

“Se ha avanzado mucho en el abasto de medicamentos, nadie ha dicho que estamos al cien por ciento, pero se ha avanzado muchísimo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como Sheinbaum también dijo que incluso en indicadores se tiene la contratación de médicos y médicas, además de un “aumentó en el número de consultas, cómo han aumentado el número de cirugías, lo que muestra que de otra manera no hubiera sido posible”, concluyó la mandataria.