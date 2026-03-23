Claudia Sheinbaum respondió a la polémica generada por una imagen de Sor Juana Inés de la Cruz creada con inteligencia artificial por la Coordinación Nacional de Literatura.

“¿Ustedes saben que en realidad no hay una imagen real de Sor Juana? La imagen que conocemos se hizo en el siglo... No sé si en el XVIII o XIX, la imagen que conocemos, pero en realidad no existe una imagen de Sor Juana. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia del 23 de marzo de 2026, la presidenta señaló que no existe un retrato auténtico de la poetisa mexicana, ya que las representaciones conocidas son interpretaciones posteriores.

La imagen, criticada por mostrar rasgos masculinos, abrió debate en redes sociales sobre el uso de IA para recrear figuras históricas sin referencias visuales confirmadas.

Claudia Sheinbaum responde a imagen hecha con IA de Sor Juana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la polémica generada por una imagen creada con IA de Sor Juana Inés de la Cruz, la cual circuló en redes sociales y provocó debate entre usuarios.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum habló sobre la polémica de la imagen generada con inteligencia artificial, y señaló que no había un retrato real de Sor Juana Inés de la Cruz, pues en realidad era una interpretación de cómo era ella:

“No hay ninguna pintura que se haya hecho mientras Sor Juana estaba viva. Entonces la imagen que conocemos es una interpretación de como era Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje.”” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cabe recordar que como señaló la presidenta, Sor Juana Inés de la Cruz carece de imágenes contemporáneas confirmadas; las representaciones existentes son interpretaciones posteriores, tal y como señaló Sheinbaum.

Cabe recordar que la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz generó distintas reacciones de quienes criticaron el uso de IA en figuras históricas, especialmente por que esta imagen tiene rasgos masculinos en la poetiza mexicana.