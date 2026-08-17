Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México confirmó la muerte de dos mexicanos tras el sismo de Colombia de magnitud 7.4.

“Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias. Incluso las familias se les llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 17 de agosto de 2026, la presidenta Sheinbaum no precisó la identidad de los connacionales.

Sin embargo, desde la embajada de México en Colombia buscaba a una pareja, identificada como Mario Zapata y Brenda Flores, quienes se encontraban en el municipio de Pereira, capital del departamento de Risaralda en Colombia al momento del siniestro.

Sheinbaum confirma envío solo de ayuda humanitaria a Colombia

Tras el rechazo de Colombia a rescatistas internacionales, la presidenta Sheinbaum confirmó que de parte del gobierno de México solo se realizó el envío de ayuda humanitaria de despensas y medicamentos.

“Ya no enviamos a los rescatistas, solo las despensas que solicitaron y los medicamentos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Embajada de México a Colombia sí ha atendido a connacionales afectados por el sismo

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Colombia, informó hasta el 11 de agosto que había atendido 120 llamadas en su teléfono de emergencia.

Mediante las cuales 213 connacionales solicitaron apoyo o asistencia consular a raíz del sismo registrado en Colombia.

Sin embargo, de acuerdo con Sheinbaum también la embajada de México en Colombia ha estado dando apoyo a los dos mexicanos que murieron.

Además de apoyar a las familias de los dos connacionales para que sean trasladados a Colombia, así como los otros servicios que requieran.

Pese al apoyo del Gobierno México no se ha confirmado aún de manera oficial, si los dos connacionales que murieron tras el sismo en Colombia era la pareja originaria de Durango, Mario Zapata y Brenda Flores.

Mientras que el último lugar que se supo de su paradero de la pareja fue el hotel Dibeni de Pereira, el cual se derrumbó debido a la fuerza del sismo en el país latinoamericano.