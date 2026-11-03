Los senadores de Morena respondieron con una “lista de incongruencias” a Ninfa Salinas, luego de que la hija de Ricardo Salinas Pliego los acusara de destruir la democracia por las polémicas en el INE.

Las senadoras y los senadores de morena rechazamos el doble discurso de Ninfa Salinas y el PRIAN: hoy cuestionan las reglas electorales que ayer respaldaron. Senadores de Morena

Los senadores concluyeron que las críticas de la empresaria responden a que las instituciones dejaron de estar al servicio de los intereses económicos y políticos de determinados grupos empresariales.

Senadores de Morena responden a Ninfa Salinas tras acusarlos de destruir la democracia (Especial)

Senadores de Morena acusan “incongruencia” de Ninfa Salinas como senadora del Partido Verde

En respuesta a las acusaciones de Ninfa Salinas, los senadores de Morena difundieron un documento titulado “Cronograma de la hipocresía corporativa: desmontando a Salinas/PRI/PAN”.

Los legisladores morenistas acusaron a la empresaria de mantener un doble discurso respecto a las instituciones democráticas y señalaron cuatro contradicciones:

Centralización del INE: Recordaron que Ninfa Salinas votó en 2014 a favor de la reforma político-electoral que trasladó facultades de los organismos electorales estatales al ámbito nacional Presupuesto electoral: Cuestionaron que ahora critique al INE, cuando, según Morena, durante casi una década no cuestionó el crecimiento de su presupuesto ni los contratos con proveedores privados Sobrerrepresentación de Morena: Defendieron la asignación de diputaciones plurinominales de 2024 y argumentaron que el INE aplicó el artículo 54 constitucional, aprobado con participación de la oposición Litigios fiscales: Cuestionaron que Salinas se presente como defensora de las instituciones mientras el conglomerado empresarial del que forma parte mantiene litigios fiscales contra el Estado

En Morena, estimaron que Ninfa Salinas no tiene autoridad moral para criticar, pues el conglomerado empresarial del que forma parte mantiene litigios multimillonarios en contra del Estado.

Senadores de Morena responden a Ninfa Salinas tras acusarlos de destruir la democracia (Especial)

¿Qué dijo Ninfa Salinas sobre la democracia y los senadores de Morena?

Ninfa Salinas Sada, empresaria y exsenadora del Partido Verde, cuestionó el rumbo de la democracia en México y acusó a los gobiernos de Morena de debilitar las instituciones y concentrar el poder.

La empresaria sostuvo que las instituciones deben servir para poner límites al poder y no para favorecer a quienes gobiernan, en medio de las recientes investigaciones contra Guadalupe Taddei.

En ese sentido, expresó su preocupación por los cambios constitucionales, la desaparición de organismos de transparencia y lo que considera un deterioro gradual del sistema democrático.