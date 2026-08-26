La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) explicó la razón de la incorporación del municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En entrevista con López-Dóriga, José Alfonso Iracheta, subsecretario de la Sedatu, detalló que esto responde a criterios de carácter técnico, ambiental y de coordinación, y no a cambios de carácter político.

Sedatu aclara que incorporación de Huitzilac a Zona Metropolitana del Valle de México es por gestión hídrica

José Alfonso Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial Urbano y Vivienda de la Sedatu, expuso que la incorporación de Huitzilac a la ZMVM, primeramente, responde a la necesidad de la gestión hídrica.

El abastecimiento de agua en el Valle de México depende de la zona forestal conocida como el “bosque de agua”, que inicia en el norte de la región y desciende hasta el municipio de Huitzilac.

Dado que el bosque de agua en Huitzilac enfrenta graves problemas de deforestación, tala clandestina y delincuencia, era necesaria su incorporación a la ZMVM para incluirla en las políticas públicas.

Su incorporación permitirá coordinar esfuerzos no solo en materia ambiental y de agua, sino también en seguridad pública para combatir al crimen organizado que opera en la zona forestal.

El subsecretario de la Sedatu apuntó que la delimitación de la ZMVM busca reconocer las interacciones del territorio para que los diferentes niveles de gobierno puedan coordinarse y tomar mejores decisiones conjuntas.

Cabe mencionar que, con la adición de Huitzilac, la Zona Metropolitana del Valle de México estará conformada por: