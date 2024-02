El martes 27 de febrero en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dio a conocer el posible fin de la sección de Las Mentiras de la Semana de Ana Elizabeth García Vilchis.

Esto después de hablar sobre un reportaje publicado por Milenio que confirma en México el uso de las granjas de bots, que son cuentas en redes sociales que se dedican a publicar mensajes en contra o a favor de algún candidato o en este caso del presidente de México.

Ya que en la conferencia mañanera de este martes 27 de febrero, AMLO pretendía mostrar la publicación a los reporteros, pero debido al inicio de las campañas de las elecciones 2024 ya no pudo.

Debido al comienzo de las elecciones 2024, este próximo viernes 1 de marzo, la presidencia de México deberá tener varias consideraciones al respecto sobre su actuar en la vida nacional.

Esto por el inicio de las elecciones 2024, el presidente de México y su gobierno no podrán hablar acerca de temas electorales ni podrán hacer entregas de programas u obras porque podrían ser considerado como una intrusión en las preferencias electorales de las personas.

Como manera de prevención, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de México, le recordó a AMLO que no podrían hablar de temas electorales en la sección de Las Mentiras de la Semana de Ana Elizabeth García Vilchis.

Debido a que AMLO le estaba pidiendo a Ramírez Cuevas poder exponer en la sección “quién es quién en las mentiras de la semana” a detalle el reportaje publicado por Milenio que habla sobre las Granjas de Bots en estas campañas.

Pero al tener esta negativa del vocero de la presidencia por protección de AMLO ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente lo aceptó.

Mañanera de AMLO hoy martes 27 de febrero de 2024. Temas importantes: Plantas eléctricas de Iberdrola, Argentina, New York Times, Ken Salazar, Maravatío, Javier Milei, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y más

“A ver si mañana que es ‘Quién es quién en las mentiras’, ¿Ah, ya no vamos a poder?... No, no nos vayan a cepillar”

AMLO