El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevará a cabo la conferencia mañanera de hoy martes 27 de febrero de 2024 en vivo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

La conferencia mañanera dará inicio en punto de las 07:00 horas desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Entre los temas importantes de los que AMLO hablaría se destaca la compra que el Gobierno de México concretó con Iberdrola por 13 plantas eléctricas.

El presidente AMLO podría dar respuesta a Tomás Zerón, quien reapareció para decir que el mandatario federal lucra políticamente con el caso Ayotzinapa.

Así como responder a Estados Unidos luego de que pidiera a AMLO no poner en riesgo la seguridad de periodistas tras filtrar el número de teléfono de Natalie Kitroeff, de The New York Times.

El mandatario federal también se pronunciaría sobre la resolución de la FGR para no perseguir a los presuntos responsables de la tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio.

Al igual que el proceso en libertad otorgado a 4 mujeres encontradas culpables de participar en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

AMLO también hablaría sobre la solicitud del juicio político que Morena presentó contra Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN que invalidó la reforma eléctrica de AMLO.

También haría mención sobre la invitación que la senadora Lilly Téllez hizo a Javier Milei, presidente de Argentina, para dialogar en la Cámara de Senadores.

Finalmente es posible que AMLO se pronuncie sobre el militar Aaron Bushnell. que murió inmolado frente a la embajada de Israel en protesta por la guerra contra Palestina.

Durante la tarde, el presidente AMLO presidirá la nacionalización de 13 centrales de energía eléctrica en la Central de Ciclo Combinado Tamazunchale en San Luis Potosí, a las 16:30 horas.

Mañanera de AMLO del 26. de febrero de 2024 (Moisés Pablo Nava)

Nota en desarrollo. En breve más información.