El ex presidente Felipe Calderón consideró “terrible” que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya señalado que no hay homicidios dolosos en los estados donde predomina un cártel o grupo criminal grande.

Felipe Calderón envió ese mensaje al retuitear una publicación del periodista Raymundo RivaPalacio, en el que profundiza que de eso se trata la estrategia de seguridad del actual presidente, según lo dicho por AMLO en la conferencia mañanera del miércoles 15 de junio.

Es decir, según RivaPalacio, la apuesta es permitir que los integrantes de los grupos criminales se maten entre ellos sin interferencia del gobierno federal y una vez que domine uno empiece a bajar la tasa de homicidios dolosos.

AMLO dijo durante la conferencia mañanera del 15 de de junio que el tema es interesante sobre por qué hay homicidios solo en seis estados y resaltó el ejemplo de Sinaloa donde no hay homicidios a pesar de que lo domine un grupo criminal fuerte y sin rivales en la zona.

“Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamiento entre grupos y por eso no hay homicidios, se los explico más, es interesantes. Por ejemplo en Sinaloa. No está Sinaloa entre los estados con mas homicidios. Lo vemos. Es que hay una sola banda, la mayor parte de los homicidios tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas, solo hay algunas por ejemplo, esta del Estado de México que se meten mucho con la población, por la extorsión.”

AMLO