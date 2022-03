Sandra Cuevas retomó sus actividades como alcaldesa de Cuauhtémoc luego de aceptar un acuerdo reparatorio que le exige, entre otras cosas, disculparse con los policías que la denunciaron .

Luego de acordar la reparación del daño, la alcaldesa dijo ante medios de comunicación que no reconocía los hechos que se imputaron, pero pidió disculpas a los policías si se habían sentido agredidos por ella.

El viernes 25 de marzo desde las 5 de la mañana, Sandra Cuevas regresó a su cargo como alcaldesa y comenzó a supervisar los trabajos de rehabilitación del Quiosco Morisco, en la colonia Santa María la Rivera.

Claudia Sheinbaum: Quedó demostrado que caso de Sandra Cuevas no tenía que ver con política

Sandra Cuevas tiene acuerdo con las víctimas, no con la SSC: Omar Garcia Harfuch

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que busca continuar trabajando sin estancarse en “lo malo” que resultó de su proceso penal.

“Yo no me estanco en lo malo. Lo malo yo lo dejo pasar, no le tomo importancia y a lo que sigue”

Sandra Cuevas